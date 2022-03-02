俄烏戰事持續之際，據美國媒體報導，中共高層已要求國家發改委等有關部門，確保中國自身能源和糧食供應不受戰事影響。

知情人士稱，本已擔憂全球通貨膨脹對經濟影響的中國高層，強調確保能源和糧食供應安全的重要性，要求國家發改委等部門，推動相關國有企業設法彌補戰事可能導致相關商品的進口缺口。

知情人士表示，除了來自俄羅斯的油氣供應需要穩定，鐵礦石、玉米和大麥等3類從烏克蘭進口的主要產品，也要保證有足夠的進口替代來源。據稱高層未給出如何確保供應的具體指引，相關部門將根據要求規劃。

值得注意的是，近年因新冠疫情衝擊供給、供應鏈擾動及中澳關係惡化等地緣政治摩擦，中國大陸官方加大確保能源及糧食安全的力度。

中國大陸是烏克蘭玉米、大麥及葵花子油的主要買家之一。去年中國大陸從烏克蘭進口玉米820萬噸，佔陸全部玉米進口的29％。

另外，陸海關總署2月24日在網站發布落款2月23日的公告稱，允許俄羅斯全境小麥進口，引發關注。