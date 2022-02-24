濕冷的冬天即將過去，微熱山丘、舊振南、Häagen-Dazs推出全新的春季限量禮盒，全新口味的甜點、糕餅、冰淇淋讓人吃了意猶未盡，在品嚐美食的同時迎接春天的到來。

▍1.微熱山丘山丘芭娜娜

源自台灣的水果甜點品牌微熱山丘推出全新甜點「山丘芭娜娜」，選用台灣南投山蕉，製成濃郁滑順的山蕉可可脂內餡，封存山蕉獨特的酸甜滋味。不只好吃更好玩的「山丘芭娜娜」，運用水刀切割技術，將格子餅乾變身可愛造型杯緣子，掛在咖啡杯緣讓咖啡熱氣讓山蕉內餡微微軟化，品嚐更順口，與朋友分享好吃又好玩。微熱山丘最新推出「山丘芭娜娜&8號咖啡組合」，內含「山丘芭娜娜6片裝」與「8號咖啡6包」，於台北民生門市限量開賣，並即日起開放台灣官網限量預購。

微熱山丘推出全新甜點「山丘芭娜娜」，輕鬆食玩的體驗，在日常生活中輕鬆為友誼搭起美好橋樑。（圖／品牌提供）

搭配微熱山丘品牌咖啡「8號咖啡」品嚐，讓「山丘芭娜娜」在口感與風味上都更具層次。（圖／品牌提供）

▍2.舊振南春分浪漫禮盒

舊振南透過糕點將春天氣息融化於口腹之中，推出限量春分浪漫禮盒，帶來充滿春暖花開愉悅氛圍。新推出之禮盒包含「花伴禮盒」，以及全新系列「果菓禮盒」，依四季變化選用台灣島嶼時令水果入餡，透過味蕾感受春夏秋冬滋味。擁有百年傳統糕餅技術的舊振南，持續推陳出新帶來真材實意的新穎糕點，此次亦推出春季限定「草莓桑葚酥」及「橙香可可酥」，絕對是草莓控、甜點控不可錯過的美味。

舊振南推出春分浪漫禮盒。（圖／品牌提供）

在地草莓與桑葚果實製成的「草莓桑葚酥」，以及茂谷柑酥皮揉入精品級法芙娜可可的「橙香可可酥」，帶來春天戀愛般的滋味。（圖／品牌提供）

舊振南「花伴禮盒」今年春季提供浪漫且迷人的味覺饗宴。（圖／品牌提供）

▍3.Häagen-Dazs x Burt‘s Bees 甜蜜蜂潮禮盒

Häagen-Dazs以限定新品與您一起歡迎春神到來，首度登場的蜂蜜系列，結合至真至純的天然蜂蜜與芬芳花果香氣，帶來「蜂蜜葡萄柚冰淇淋」、「蜂蜜黃桃玫瑰冰淇淋」及「蜂蜜黃桃玫瑰脆皮雪糕」。同時攜手Burt’s bees小蜜蜂爺爺，推出聯名「甜蜜蜂潮」禮盒，加上充滿巧思、網美必點的門市新品盤餐，只要走進Häagen-Dazs，就彷彿墮入春神的懷抱中。

Häagen-Dazs「春季限定蜂蜜系列」新品上市，結合至真至純的天然蜂蜜與芬芳花果香氣。（圖／品牌提供）