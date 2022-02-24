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一位臺灣人查爾斯的烏克蘭籍妻子伊麗莎白在Youtube上用中文呼籲，請美國總統派遣軍隊到烏克蘭。她想問，是等到很多烏克蘭人死了，然後才會派軍隊給我們？

伊麗莎白在影片中說，她是烏克蘭人，她想告訴美國總統，這一次是關於公平和正義，她知道這是一個非常艱難的決定，也就是—派遣軍隊到烏克蘭。但如果現在不這樣做，幫助她們，保護自由，她相信全世界都會參與在第三次世界大戰中，她也相信烏克蘭很快就會被佔領。

伊麗莎白說，「你還在等什麼？」是等到很多烏克蘭人死了，然後才會派軍隊給我們，這樣人們就會給你榮耀，還是等到俄羅斯攻擊美國？

據了解，這位台灣人查爾斯和其妻子烏克蘭籍的伊麗莎白，是在網路上經營頻道的一對Youtuber，另外也分享了烏克蘭西南部、距離邊境車程3小時的某小鎮。根據報導，查爾斯形容，鎮上也瀰漫著凝重氛圍，超商內食物都被搬得差不多，居民似乎已在為逃離家鄉做各項事前準備工作。

伊麗莎白的台灣人先生查爾斯表示，太太說很多烏克蘭人正在戰死中，她不認為這個時間點是給媒體採訪作秀的時間，剛剛她的影片就代表所有重點了。他們相信美國參戰才能克制俄羅斯的瘋狂行徑。