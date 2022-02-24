鑑於歐洲仰賴俄羅斯供應天然氣，俄羅斯全面入侵烏克蘭威脅歐洲的天然氣供給，加重歐洲的天然氣危機，恐讓創紀錄的天然氣價格進一步飆高。

俄羅斯總統普丁日前支持兩個烏東分離地區獨立時表示，不會切斷對歐洲的天然氣供給。但24日俄軍對烏克蘭開戰，讓烏克蘭的天然氣運輸基礎設備陷入危險，這些輸氣管攸關歐洲的天然氣供給。在此同時，西方針對俄國的行動祭出一連串制裁措施，俄國可能中斷天然氣供應，回敬西方制裁。

俄羅斯是歐洲最大的天然氣、原油和煤供應來源。根據最新官方數據顯示，2020年歐盟38％的天然氣來自俄國。

烏克蘭身為天然氣運輸樞紐，若天然氣供給受阻，將衝擊歐洲經濟。歐洲的天然氣價格自2021年秋季開始便大幅躥揚，家庭天然氣帳單攀升，能源密集的產業生產中斷，戰事若衝擊供給，恐讓價格再創新高。

烏克蘭國營天然氣公司Naftogaz執行長維臣科（Yuriy Vitrenko）數周前表示，倘若俄烏開戰，烏克蘭基於安全考量，可能得關閉部分或全部天然氣網絡。高壓天然氣管若是爆炸，可能摧毀整個市鎮。

美國與歐洲官員近幾周竭盡全力鞏固天然氣供應，如果俄羅斯切斷供應，歐洲可能從連接歐陸與挪威、亞塞拜然和阿爾及利亞的管線，增加進口液化天然氣和能源，或是釋出儲存在義大利的戰略儲備。

不過分析師表示，填補俄羅斯的供給缺口難如登天，而且所費不貲。此外，歐洲的天然氣接收站分布不均，亦加重挑戰。根據標普全球普氏（S＆P Global Platts）數據，歐洲三分之一的天然氣進口容量集中在西班牙和葡萄牙，還有24％在英國。

相較於其他歐洲國家，德國又格外依賴俄國供氣，潛在衝擊也更為嚴峻。