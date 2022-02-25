小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。儘管美股周四（24日）驚天大逆轉，從狂殺逾800點，終場強彈收紅92點，但明晟（MSCI）季度調整25日盤後生效，原已對台股形成壓力，但加上俄烏戰火烽天，引發國際股市全盤皆墨，油金同步飆漲，證交所提醒投資人，要提防台股25日尾盤爆量甩尾。

【1】MSCI今盤後生效 台股防爆量甩尾

本次調整MSCI季度調整中，證交所並強調，因被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日尾盤可能波動較大，提醒投資人留意。

【2】官股券商 護盤不手軟

俄烏緊張局勢達到頂峰，硝煙味瀰漫全球股市，台股24日重挫461點，直達虎年低點並退守半年線位置，官股券商攜手勞動基金積極護盤鞏固市場信心，不僅官股券商單日買超133.86億元改寫史上第三高，勞動基金也有490億元伺機撥款，自營持續逢低加碼。

【3】無懼戰事 投信連18買尬外資

俄羅斯正式攻打烏克蘭，全球股市24日重挫，台股大跌461.18點，外資24日提款台股534.5億元，居史上第五大賣超，投信24日買超51.89億元，高居史上第三大；法人表示，面對俄烏戰爭已開打，投資人須緊盯三方向包括通膨是否加劇、台海危機及台股的止跌訊號。

【4】物價漲 公勞保年金給付將提高

物價漲，退休公教人員的公保年金給付也將調高。銓敘部初估，2014年及2015年退休領取公保年金的私校教師及部分公營事業人員，今年6月起領取的給付將可調高逾5％，約5千多人每人平均可增800元至1000多元。

【5】俄開戰烏克蘭 國際油價衝破105美元

俄羅斯入侵烏克蘭刺激油金雙漲，市場擔心歐美制裁俄國原油不能出口令全球供應更緊張，紐約與布蘭特期油連袂漲破100美元大關，布蘭特期油更飆至逾105美元，創2014年中以來新高，金價則是受惠於資金搶進避險，盤中直奔一年半新高，逼近2,000美元整數關卡。