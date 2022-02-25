靳姓男子去年3月搭捷運時，站在1名女子後方，以下體摩蹭女子屁股，甚至直接「掏槍」打手槍自慰，射精在女子外套上，女子下車後才發現外套沾到「嘉明」，憤而報警提告。台北地檢署依性騷擾罪起訴靳男。

起訴指出，靳男去年3月26日上午8時32分，搭乘捷運由江子翠站至龍山寺站時，發現被害女子獨自搭捷運，遂站立在女子後側，以其生殖器磨蹭女子臀部，並打手槍射精在女子外套上。

女子感覺在捷運上被人襲臀，連忙在小巨蛋站下車，轉身發後外套後方沾到腥臭粘液，報警處理，警方調閱監視器畫面，循線查獲靳男到案。