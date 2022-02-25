民進黨台北市黨部今將審查前副總統陳建仁入黨申請。有媒體報導指，台北市黨部主委吳怡農近日看了新聞才知道，並詢問內部「為什麼陳建仁要入黨，那麼重要的事情，沒有人告訴我？」吳怡農25日發聲明回應，報導錯誤資訊，並虛構他與工作人員之間未發生的對話，記者從未向他求證、也非事實，強烈要求立刻更正。

昨有媒體針對陳建仁入黨一事報導，「據悉，雖然特定派系釋出訊息指出，陳建仁是在去年十二月申請入黨，但民進黨台北市黨部主委吳怡農當時完全不知情，甚至直到近日看了新聞才知道。內部人士透露，吳怡農得知消息之後頗有微詞，並詢問內部，『為什麼陳建仁要入黨，那麼重要的事情，沒有人告訴我？不是每個月都問你們，有沒有重要人士要入黨嗎？』承辦人則回應，『申請書放到忘了』。」

吳怡農說，聯合報引述未具名的消息來源，報導錯誤資訊，並虛構他與工作人員之間未發生的對話，關於上述對話，記者從未向他求證、也非事實，我們強烈要求立刻更正，並盼爾後落實查證的基本工作。

吳怡農強調，陳副總統有意加入民進黨是好事，相信會鼓勵更多認同民進黨理念的社會人士來加入我們的行列。「至於前副總統申請入黨的相關細節，市黨部堅持不透露申請人個人資料的原則，我相信當事人適時會親自向社會大眾說明。」