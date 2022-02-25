俄羅斯開始全面進攻烏克蘭，許多城市遭到攻擊。網路流傳一段影片，一名烏克蘭父親決定送家人到安全區，自己獨守抗戰，過程中父女倆相擁而泣，最後父親手貼車窗不捨的目送妻女搭接駁車離開。

推特流傳這段影片中，一名烏克蘭父親在接駁車前與穿著粉色外套的女兒相擁，他紅著鼻子，不斷親吻著女兒，替孩子整理頭髮，戴好帽子，接著父親單膝跪地，拉著孩子的手叮囑著，然後忍不住落下眼淚，女兒也跟著嚎啕大哭。

最後一家三口擁抱告別，父親送上妻女上了接駁車，他站在車子外面，並將手放在車窗上，表情十分不捨，但卻只能看著妻女離開，自己則留下來為國家而戰。

影片曝光，讓各國網友看了忍不住鼻酸，紛紛表示，「好難過」、「願世界和平」、「這畫面令人心碎」、「只希望這是一部電影，因為我根本不敢相信」、「人類文明演變至今，這種事情不該發生」、「對這父親不公平」、「身為人父，看到這幕好心痛」。