台北車站周邊場域自今年元旦起已擴大禁菸範圍，北市環保局25日宣布，經2個月勸導與宣導後，將於3月1日起逕行取締告發違規吸菸，違者依法最高可處1萬元。

台北車站周邊場域自今年1月1日公告擴大禁菸區後，每日指派2組人力進行走動式宣導、勸導工作，另外禁菸範圍內各通道出口、候車亭、電梯及台北車站各門口等已設有禁菸告示牌36處、看板32處、海報73處及標線標語等設施，提醒民眾禁菸範圍。

環保局環境清潔管理科長黃寬助指出，經2個月的勸導與宣導後，將於3月1日起逕行取締告發違規吸菸行為，凡違規吸菸者依《菸害防制法》處2000元至1萬元，另外，亂丟菸蒂者亦將依《廢棄物清理法》處1200元至6000元，提醒癮君子注意，勿以身試法，以免受罰。

環保局表示，城市的環境需要市民與政府共同努力，除場地權管單位應妥善管理環境衛生，也提醒民眾配合遵守禁菸規定，勿違規吸菸及亂丟菸蒂，共同維護並營造更優質的市容環境。

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