近日金門縣長楊鎮浯再發起恢復兩岸小三通的「清明專案」建議，並已發文呈報陸委會。而在金門對岸的廈門台商協會也有所動作，今（25）日也以「關於清明節期間重啟開放『小三通』之請求」正式發函給陸委會。

其中提及多點，包含第一指出「小三通」為台商台胞以及台生往返兩岸首選之便捷、經濟出行方式，由於疫情導致「小三通」航線關閉至今超過2年之久，帶來往返兩岸造成極大不便。

第二認為當前兩岸疫情影響已緩和，特別是大陸疫情已得到控制，各項經濟活動以及民眾日常生活已恢復如初，眾多台商台胞以及台生也多次表達希望通過廈門台商協會呼籲盡速協助開放「小三通」，方便他們往返兩岸。

第三點表示，「小三通」航線關閉2年多以來，造成廈金兩地交流幾近中斷，不僅給金門當地經濟以及民眾生活帶來嚴重影響，不利於金門發展 也極大損害了兩岸同胞正常交流交往的權益。

第四點強調，因此廈門台商協會認為，清明節期間乃是重啟開放「小三通」最佳時機，可以慰藉台商台胞特別是思鄉心切在陸台生透過「小三通」返鄉的心情，同時清明重啟「小三通」彰顯體恤民眾所需，加上距離清明節還有1個月以上，相關部門有足夠作業準備時間。