澎湃新聞報導，大陸國新辦就科技創新有關進展情況25日舉行記者會。介紹2021年科技工作總體進展，全社會研發投入約2.79兆元（人民幣，下同），比上年增長14.2％，研發投入與GDP之比為2.44％；基礎研究經費比上年增長15.6％，占研發投入的比重為6.09％，技術合同成交額預計超過3.7兆元，大陸國家創新能力綜合排名上升至世界第12位，實現「十四五」良好開局。

科技部部長王志剛指出，堅持「四個面向」強化研發部署，加強基礎研究、技術創新、成果轉化和產業化等創新活動的全鏈條部署，增強經濟社會發展的內生動力。

面向世界科技前沿，支持探索基礎科學和前沿技術，湧現一批原創性重大成果。例如：「祖沖之二號」和「九章二號」實現量子優越性。「天問一號」開啟火星之旅，「羲和號」實現太陽探測零的突破，「神舟十三號」與「天和」核心艙成功對接。「海鬥一號」成功實現萬米下潛，並完成科考應用。

面向經濟主戰場，圍繞產業鏈部署創新鏈，圍繞創新鏈布局產業鏈，不斷壯大發展新動能。科技重大專項有力支撐移動通信、新能源、高端裝備等戰略性產業發展。

人工智慧技術深度賦能製造、物流、交通等產業的智慧化升級；5G、大數據、區塊鏈等技術融合應用，在推動數位經濟蓬勃發展方面作出重大貢獻；「深海一號」生產儲油平台正式投產，支撐中國海洋油氣資源開發能力進入世界先進水準。科技創新創業縱深推進，北京、上海、粵港澳大灣區三大國際科技創新中心，躋身全球科技創新集群前10位。

面向大陸國家重大需求，提供關鍵解決方案。支撐糧食安全和鄉村振興，聚焦土地和種子加強研發攻關，農作物新品種示範推廣，良種增產貢獻率達到45％。支撐碳達峰碳中和，高溫氣冷堆核電站示範工程首次並網發電成功，大氣汙染聯防聯控等技術加快應用推廣。在支撐高水準舉辦北京冬奧會方面，實施「科技冬奧行動計畫」。

面向人民生命健康，加快藥物和醫療器械研發，通過實施新藥創制重大專項，中國獲批I類新藥從2008年之前的5個達到現在的75個新品藥，以正電子磁共振掃描系統（PET／MR）為代表的一批國產高端醫療器械投入使用。

王志剛表示，圍繞提升體系化能力加快建設戰略科技力量。包括國家實驗室、國家重點實驗室、高水準研究型大學和科研院所建設，以及高科技企業的發展。