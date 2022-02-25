74歲林姓婦人在臉書遇到1名男子自稱美軍駐以色列軍醫，竟亂稱烏克蘭攻打以色列造成美軍傷亡，他想退休需繳交保證金。婦人信以為真，打算匯款29萬元，但銀行發現有異，成功勸阻。

警方指出，桃園警察分局武陵派出所接獲轄內金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請警方派員協助勸導，林姓婦人說，無奈的說已經反覆說這麼多次很累，其表示今年2月初，透過臉書認識一名叫黃洋(譯音)的美軍駐以色列軍醫，經過一段時間聊天，了解對方有個女兒在美國讀書，近日烏克蘭攻打以色列造成美軍傷亡，讓他擔心自身安危想退役，但需要一筆保證金，希望婦人能幫他，被害人同情他的遭遇，於是打算匯款新台幣29萬餘元至其所提供的帳戶，希望能協助他退役返家。

員警立即指出其所述的國際局勢根本子虛烏有，且對方所提供帳號是國內帳戶，怎麼能幫忙遠在以色列的美軍？但婦人感覺若不匯款對朋友無法交代，仍堅持要匯款，經員警查詢，該帳戶已經被列為警示帳戶，員警向其說明，匯入該帳戶的款項均會被凍結，且列警示帳戶證明已有民眾受害，婦人才醒悟過來，意識到自己可能受騙了，決定停止匯款。