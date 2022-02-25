在職場上，最重要的是自己要努力，會有貴人幫助那也是因為你的上進，不過事業能不能有好的發展，運氣也很重要。運勢命理網站「靈匣網」點名，巨蟹座、摩羯座、金牛座、處女座、天秤座的人，在今年3、4月份職場有好運加持，能事事順利。

巨蟹座

在未來這兩個月裡，巨蟹們外出的時間變多了，因為要參加許多社交活動，雖然有的是不得已去的，但是參加這些活動對巨蟹來說都有好處，不僅會認識很多新的朋友，還有可能遇到貴人。在這段時間裡巨蟹會受到許多的磨難，但身邊的朋友、貴人會給巨蟹帶來不小的幫助，巨蟹會平安度過的。

摩羯座

摩羯座的人老實，沉默寡言，在職場上晉升自然就不如那些會說話的人。但是摩羯座的人在這段時間裡能量滿滿，做許多事情都非常順利。這兩個月對摩羯來說是這一年裡最好的時機，所以想要衝一把的摩羯可以在這個時間試試，因為好運的加持，即使在大的困難都能解決。

金牛座

金牛座在這段時間的表現很好，會被大家當做學習的榜樣，在有人向金牛請教問題的時候，金牛如果虛心交流，便能有所收獲。金牛的工作與生活在這段時間裡都很順利，雖然會有些波折，但是都能在別人的幫助下解決，不過貴人只是在緊急的時刻才會出手幫助，其他的一切都要靠自己。

處女座

處女座的人事業心一直很強，他們熱愛自己的工作，肯在上面下功夫。處女座在這兩個月會遇到不錯的合作夥伴。貴人的出現對處女的財運很有幫助，整體收入能大大提升。這段時間處女做的事業運很旺，如果好好表現是有升職的可能，不過處女要注意一件事，不能跟同事爭吵。

天秤座

天秤座的人溫柔有涵養，這讓他們對待工作很真誠，即使是不喜歡的工作也會用心做好。天秤在這段時間工作上可能遇到一些狀況，但是不必擔心，事情最後都會解決的。想要轉職、跳槽的天秤最近非常合適，在新工作中會遇到貴人，嶄露頭角，迅速占領重要的地位。