中共黨媒《人民日報》用戶端25日報導，中國駐美國大使秦剛美東時間24日出席尼克森基金會舉辦尼克森訪中50周年紀念活動。秦剛在活動上致辭說，溝通對話是解決分歧的明智選擇，是建立互信的正確途徑，是減少誤判的有效方式。同時，中美雙方也要以理性和建設性的方式管控分歧，「不能人為製造矛盾、擴大分歧，更不能讓矛盾和分歧導致中美關係失控、脫軌」。

秦剛表示，歷史是最好的老師，它忠實地記錄下中美關係走過的足跡，也為未來的發展提供了啟迪。美國前總統尼克森50年前畫時代外交行動是其務實主義外交的巔峰之作，兩國領導人留下的寶貴遺產對當今仍具有重要的現實意義。一是非凡的戰略遠見。二是巨大的政治勇氣。三是高超的外交智慧。

秦剛表示，今天，中美關係也已滄海桑田。中美建交已有43年，兩國事實上成為密不可分的經濟利益共同體，雙方人員之間的交往水乳相融，中美也是國際體系中重要的利益攸關方，中美關係早已「大到不能倒」。同時，冷戰思維仍在作祟，冰層又在中美間凝結，帶來絲絲寒意。

他說，今天我們共同的「敵人」是事關兩國及人類生存與發展的重大挑戰，他們是氣候變化、能源安全、糧食安全、全球發展鴻溝、大流行病、核擴散、網路攻擊、新興技術失控、地區熱點等等。中美作為兩個大國，對此責無旁貸，要攜手抗敵。「新冷戰」不應成為這個時代的背景色，競爭、對抗不應成為中美關係的主基調。

秦剛表示，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會兩個常任理事國，如果彼此對立、敵視、隔閡，不僅做不到，而且兩國及世界都難以承受其害。

秦剛指出，中美作為歷史文化、社會制度和發展階段不同的兩個國家，有分歧是正常的。但正如尼克森總統所說，「我們必須保留既有的差異，又不成為敵對國」。溝通對話是解決分歧的明智選擇，是建立互信的正確途徑，是減少誤判的有效方式。同時，雙方也要以理性和建設性的方式管控分歧，不能人為製造矛盾、擴大分歧，更不能讓矛盾和分歧導致中美關係失控、脫軌。