NHL華盛頓首都隊主將奧維契金（Alex Ovechkin）無法再逃避俄羅斯向烏克蘭開戰的問題，他過去一直是俄國總統普丁（Vladimir Putin）的支持者。奧維契金對媒體表示：「我是俄羅斯人。有些事我無法控制的，不在我掌握之中。我希望這很快結束，但願兩國取得和平，這不是我能控制的。」

奧維契金出生於莫斯科，在2017年公開支持普丁的總統選舉，他是史上最厲害的冰球選手之一，是體壇較為著名的普丁支持者。俄羅斯入侵烏克蘭之後，他一度拒絕評論此事，遭到前NHL球員阿立屋（Akim Aliu）的批評。

阿立屋的父親是非洲奈及利亞黑人，母親是烏克蘭人，他自幼在烏國首都基輔生活，7歲時跟著雙親搬到加拿大，最後成為冰球選手。阿立屋能說流利的烏克蘭語和俄語，他自認是烏克蘭裔，退役後幫助創立了推動黑人權益的「冰球多元化聯盟」。

面對阿立屋的批評，奧維契金隨即向媒體回應：「這是很困難的情況，我有很多朋友在烏克蘭和俄羅斯，看到戰爭很難受，希望盡快結束與世界和平。拜託，不要再有戰爭了，不管俄羅斯、烏克蘭，或是其他國家都一樣。我們生活在同一個世界，我們必須和平相處。」媒體詢問他對普丁的看法，奧維契金依舊說普丁是他的總統，他不太想談政治，只盼望這一切盡早落幕。