國民黨台北市議員張斯綱。（圖／本報系資料照）

俄烏戰爭烽火猛烈，在俄羅斯陸海空三面夾擊下，首批部隊已攻進烏國首都基輔。烏克蘭總統澤倫斯基25日痛訴，北約盟國對俄羅斯的侵略無動於衷，讓烏克蘭在孤立無援下被迫孤軍作戰。對此，國民黨台北市議員張斯綱直言「西方國家的口頭承諾宛如泡影」，呼籲台灣必須正視俄烏之戰所帶來的啟示與現實。

澤倫斯基25日心寒的指控，烏克蘭在孤立無援的情況下被迫孤軍奮戰，看到北約盟國對俄羅斯軍事襲擊的反應，他感到遺憾，「今天，我問27位歐洲領導人，烏克蘭是否會加入北約，我直球對決，但他們都很害怕，而且不回答我。」

張斯綱25日在臉書發文表示，戰爭沒有贏家，一旦發生戰爭，受到危害最深的永遠都是小老百姓和第一線的士兵們，國家有義務保障其人民的生命財產安全，對於俄羅斯片面的對烏克蘭採取軍事行動、破壞區域和平的行為，全世界都應該予以譴責。

張斯綱坦言，俄烏之戰讓人看盡了國際政治間大國的相互角力，當初西方國家的口頭承諾宛如泡影，夾在美俄中間的烏克蘭如今只能孤軍奮戰。張更強調，國際上每個國家理當會以自身的國家利益為最高原則，這就是殘酷的現實。