臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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華府大西洋理事會全球中國中心研究員舒曼（Michael Schuman）24日投書《大西洋理事會》。文中警告，俄國入侵烏克蘭象徵著威權政府的反撲；儘管外界目光聚焦在俄國，但中國的經濟與軍事實力突飛猛進，才是威權陣營的急先鋒，這讓北京武力犯台的可能性愈來愈高。此分析卻遭大批台灣網友狠嗆，認為烏克蘭信任美國承諾放棄核武，如今被攻打美國坐視不管只會動張嘴，沒資格再對他國事務指手畫腳。

舒曼該篇投書受到國外網友關注、成為熱搜。他在文中指出，隨著俄國戰車在烏克蘭領土肆意奔馳，普丁引發的危機正在全球迴響，這也讓台灣成為危險地帶，北京嚐試武力犯台的可能性也愈來愈大。這並非意味著普丁入侵烏克蘭與北京武力犯台有直接關連性，而是烏克蘭戰爭反映出全球地緣政治正走向可怕的方向：獨裁者們正在反擊。

舒曼並進一步推論，其實俄國已屬衰弱的大國，缺乏經濟力支撐對外政治衝擊，但中國是一個經濟、外交與軍事權力不斷增強的大國，認為這才是威脅。

此文經轉載後也引發台灣網友熱烈討論。大批網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「美國人到底還有什麼資格講話？」「烏克蘭聽信你們美國放棄核武，現在被打了，你們在哪？」「信任美國就是錯誤的第一步」、「美國維持霸權有理，美國是當然的好人，不聽美國的人就是壞人」、「美國是霸權主義的假民主」、「這家伙根本沒走過台灣海峽——黑水溝，就在大西洋那邊妄論太平洋這邊」。