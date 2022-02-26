新華社26日報導，中共中央政治局25日下午就中國人權發展道路進行第37次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，尊重和保障人權是中國共產黨人的不懈追求。中共的百年奮鬥史，貫穿著共黨團結帶領人民為爭取人權、尊重人權、保障人權、發展人權而進行的不懈努力。中國要深刻認識做好人權工作的重要性和緊迫性，堅定不移走中國人權發展道路，更加重視尊重和保障人權，更好推動中國人權事業發展。

中國人權研究會祕書長魯廣錦就這個問題講解，提出工作建議。中央政治局認真聽取，進行討論。

習近平在主持學習時發表講話強調，尊重和保障人權是中國共產黨人的不懈追求。中共自成立之日起就高舉起「爭民主、爭人權」的旗幟，鮮明宣示了救國救民、爭取人權的主張。

習近平指出，中共十八大以來，堅持把尊重和保障人權作為治國理政的一項重要工作，推動中國人權事業取得歷史性成就。

習近平強調，在推進中國人權事業發展的實踐中，借鑒人類優秀文明成果，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。一是堅持中國共產黨領導。二是堅持尊重人民主體地位。三是堅持從中國實際出發。四是堅持以生存權、發展權為首要的基本人權。五是堅持依法保障人權。六是堅持積極參與全球人權治理。以上6條，既是中國人權發展的主要特徵，又是在推進中國人權事業實踐中取得的寶貴經驗，要結合新的實踐不斷堅持好、發展好。

習近平指出，要促進人權事業全面發展，堅持中國人權發展道路，順應人民對高品質美好生活的期待，不斷滿足人民日益增長的多方面的權利需求。

習近平強調，要加強人權法治保障，深化法治領域改革，健全人權法治保障機制，實現尊重和保障人權在立法、執法、司法、守法全鏈條、全過程、全方位覆蓋，讓人民群眾在每一項法律制度、每一個執法決定、每一宗司法案件中都感受到公平正義。

習近平指出，要弘揚正確人權觀，廣泛開展人權宣傳和知識普及，營造尊重和保障人權的良好氛圍。

習近平指出，人權是歷史的、具體的、現實的，不能脫離不同國家的社會政治條件和歷史文化傳統空談人權。

習近平強調，各級黨委（黨組）要擔負起推動中國人權事業發展的歷史責任，加強組織領導，主動擔當作為，切實把國家人權行動計畫落實好。