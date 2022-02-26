烏克蘭戰火持續延燒，俄羅斯軍隊已打進烏克蘭首都基輔。周六（26日），有當地中國留學生講述所見所聞，呼籲大陸國內民眾不要再發調侃戰爭的言論，並稱當地有華人已被潑水。

在當地留學的張同學表示，他身邊所有朋友這兩天基本就睡了兩三小時，「都睡不著覺，炮彈就在離你幾公里的不遠處，在半夜，就這麼炸」。由於激戰多在晚上發生，因此現時他只敢白天睡覺。

張同學又提到，撤僑其實很困難，但網路上有人為了蹭熱點，卻透過拍片發布已回國的假消息，「這種人真是太可惡了」。更甚的是，很多人就像看戲一樣，發表一些收留烏克蘭的難民美女之類的玩笑，有關言論已被人翻譯到網路傳播，故在基輔，已有華人被潑冷水，「就一桶水直接潑身上那種」。

他進一步表示，戰爭非常殘酷，只是沒有發生在中國，呼籲國內民眾不要當成兒戲，別再調侃烏克蘭人民，「每一個在戰爭中的家庭都是無辜的，包括那些士兵」。

日前中國駐烏克蘭大使館提醒在烏中國公民與中資企業注意安全，並指若需長途駕車，可在車身明顯處貼中國國旗。對此張同學表示，由於開始曝出俄軍戰服上有紅色標誌，加上國旗遠看怕看不清，因此怕因而誤傷。