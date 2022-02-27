3天連假，台東縣政府開設隨到隨打站，全天候服務，27日提供高端、BNT及AZ等疫苗，2月28日加入莫德納，承辦的馬偕醫院人員表示，有位阿嬤預約多次未成功，跑了幾家診所還是沒打到，這次採隨到隨打，對中老年人方便許多，連續假期天氣好，呼籲民眾快來施打，3月31日前接種1、2劑者，可獲200元禮券。

3天連假風和日麗，台東縣政府衛生局在災害警覺館（台東市四維路2段150號、消防局旁）開設隨到隨打站，每天上午8：00-11：30，下午13：00-16：30，晚上17：00-20：30，隨到隨打，今天提供高端、BNT及AZ等疫苗，明天加入莫德納，3月3日到4日為莫德納隨到隨打，部分民眾今天到了施打站，聽聞明天有莫德納，都臨時改為明天才來打，可見莫粉還是比較多。

馬偕醫院督導林芸兌說，隨到隨打站預計1天可接種1200位，但是昨天的施打率並不理想，今天好很多，到中午已有近90人施打 也有連假返鄉民眾載著一家人來打，民眾說外縣市比較難預約，隨到隨打對不會預約的中老年人比較方便，1位阿嬤要打第2劑跑了4趟診所都沒打到，今天沒幾分鐘就完成施打，很開心。