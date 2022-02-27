西方國家決定將特定俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，這是俄羅斯入侵烏克蘭以來受到的最嚴重的金融制裁。前民進黨立委郭正亮認為，這波制裁的時間要夠長才會看到效果，他也指出，俄羅斯不懼西方國家凍結個人或公司資產的手段，且若逼急了俄羅斯，俄羅斯也會進行報復。

據美媒報導，環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）國際結算系統表示，已瞭解美國與歐盟、英國及加拿大關於俄羅斯銀行的聯合聲明，將根據法律指示遵守相關制裁俄羅斯的規定

針對這波金融制裁，郭正亮今天(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，時間要夠長，只有一個月大概沒什麼用。俄羅斯的出口貿易中，美元交易56%，歐元28%，剩下的則是其他貨幣，「我不能用，你也不能用這個來付我錢，俄羅斯天然氣不付錢就立刻斷」。

郭正亮指出，德國買天然氣，一定要用SWIFT支付，不先付錢就斷能源，德國請問可以撐多久？另外就是關於凍結俄羅斯公民、公司資產的部分，俄羅斯安全會議副主席說，俄方會比照辦理，德國在俄羅斯的企業超過4千家，「逼急了， 俄羅斯就挑幾家德國企業凍結資產，這種就是看你能撐多久」。

郭正亮分析，美國受傷比較小，是因為美國在俄羅斯的企業比較少，但德國在俄企業超過4千家，跟俄羅斯貿易這麼多，尤其是能源，「沒付錢就斷，現在是冬天，你能撐多久？」