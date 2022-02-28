前陣子過年，許多人家中會準備「紅龜粿」應景，但怎麼吃，可就各有喜好。一名人妻分享，她把紅龜粿拿來用煎的，本想讓老公品嚐她的精緻手藝，沒想到被異樣眼光看待，連好友也站在老公那邊，害她滿臉疑惑，左思右想「難道是我的問題嗎」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享，朋友送她一盒紅龜粿，她喜孜孜地煎給老公吃，沒想到換來一句「不是直接吃就好嗎？妳吃飽太閒喔」。人妻難過地向送她紅龜粿的朋友訴苦，不料對方竟也投以異樣光。

人妻表示，她從小到大吃的紅龜粿都是用煎的，而且要煎到酥脆、外觀呈金黃色才好吃。對於老公、好友的反應感到不可置信，「難道是我的問題嗎？不然應該怎麼吃」。

文章引來不少老饕力挺，紛紛表達認同原PO的料理方式，「本來就要用煎的！不愛吃甜的人都喜歡這種吃法」、「煎赤赤才是人間美味」、「酥脆的紅龜粿在口感上很有層次，從鹹到甜」、「草仔粿也可以用煎的，一樣好吃」。