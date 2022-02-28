Ella昨為歌舞劇《山海屏行》擔綱壓軸演出。（勁樺娛樂提供）

Ella昨為歌舞劇《山海屏行》擔綱壓軸演出。（勁樺娛樂提供）

陳嘉樺（Ella）週末返鄉開唱！26日回到屏東為歌舞劇《山海屏行》擔綱壓軸演出，故事以當地「台糖紙漿廠」的發展故事為背景，打造結合舞蹈、歌仔戲、馬戲與音樂等多樣元素，邀集了屏東在地的表演團體合作，有趣的是，這回Ella扛著「屏東女兒」身分壓軸登台，特別穿上一席漂亮深V領藍白禮服，高雅又不失性感超吸睛！她獻唱〈晚安歌〉時，現場輔以璀璨煙火，氣氛浪漫。

有別於過往熱鬧唱跳的熱鬧氛圍，Ella對於這次「山海屏行」跨界演出，把流行音樂結合藝術領域，直呼：「好榮幸！把藝文活動搬到戶外做演出，更貼近你我的生活中，不像以前一定要走進演藝廳觀看，在屏東只要出門散步就可以觀看，讓大家生活就能貼近藝術、享受藝術。」歌舞劇尾聲Ella才現身演唱，她打趣說：「靜靜地唱完一首歌，我也是這場秀其中之一，希望透過歌聲來謝謝所有為屏東這片土地認真的人們、謝謝大家的努力打拼，是很完美的結合。」最後加碼演唱〈都幾歲了〉。

Ella特別喜歡回到屏東家鄉團聚，每次回來不忘大啖私房美食，年前更拍攝Vlog影片推廣屏東吃喝玩樂，影片在官方頻道上架後吸引網友熱烈討論，粉絲們更跟隨偶像腳步朝聖經典，帶動起觀光熱潮；北上打拼許多年，但對於「回家」這件事Ella相當重視，更開心能夠有返鄉工作的演出，形容：「家永遠是避風港，給我滿滿的安全感，不管在外面有多麼辛苦努力，一回到屏東就能夠好好放鬆，是無可取代的歸屬感，回家真好。」

接下來，Ella將於5月28日回到熱情的南部開唱，在高雄流行音樂中心海音館舉辦艾拉秀，為此她近來開始籌備開會，對於體態也相當要求，開玩笑說：「這次回屏東沒有特別大吃了，過年時有滿足到口慾！現在身材盡量不能起伏太大。」屆時是否唱台語歌？Ella埋伏筆：「當然有可能！艾拉秀裡什麼內容都可能發生，我們的互動都會成為秀的一份，希望大家玩得很開心。」門票3月12日在拓元售票系統開賣。