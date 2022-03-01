今天美國職棒傳出震撼消息，2017年買下馬林魚隊股份並出任執行長的傳奇球星吉特(Derek Jeter)宣佈辭去職位，也不再是球隊股東，他正式對外發表聲明說道：「是我離開的時候了！」就此結束與邁阿密的5年合作關係，至於未來他將轉任什麼職位還未能得知。

Breaking: Derek Jeter is stepping down as CEO of the Miami Marlins, sources told @JeffPassan. pic.twitter.com/JYrEOrc1zp — ESPN (@espn) February 28, 2022

傳奇球星吉特聲明如下：「我們在5年前有個藍圖，能翻轉馬林魚隊史。身為執行長，很榮幸能在我職涯中，將我們的規劃成真，讓自己成為其中一份子。如今球隊未來願景已和我5年前來到時不同，也是時候讓我在新球季開打前離開。」

2017年吉特以12億合資方式買下馬林魚，貢獻其中2500萬美元，成為執行長與股東，但短短5年就宣佈結束合作，令人惋惜。而大聯盟主席佛雷德(Rob Manfred)也對此發表聲明說：「我代表大聯盟，感謝他為馬林魚、邁阿密及棒球賽事付出。他是棒球運動的棟樑，期待他未來繼續為此奉獻。」

吉特今年47歲，球員生涯表現亮眼，1995年到2014年生涯都效力洋基，曾獲最佳新人、14次明星賽(1次MVP)、5屆金手套獎、5屆銀棒獎、2次漢克阿倫獎、5度拿下世界大賽冠軍(1次MVP)，退休後他的傳奇2號球衣被洋基高掛，2017年則買下馬林魚，2020年時以99.7%超高得票率闖進名人堂。