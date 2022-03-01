中菲行(5609)持續拓展全球版圖，與BC Logistics公司雙方合資成立美國亞利桑那州鳳凰城子公司BC Dimerco Logistics Corporation。中菲行指出，透過這次於亞利桑那州的策略投資，除了成為中菲行美國第19個營運單位，且是版圖橫跨全球17個國家、涵蓋166個營運單位，對於該公司全球客戶而言，可在拓展全球服務的承諾下，持續強化服務能力，成為高科技產業客戶於北美地區的最佳物流伙伴。

BC Logistics創立於2001年，服務項目除了涵蓋空海運、內陸空運及陸運、物流貨倉打板及包裝等，更為半導體、能源與醫療照護等產業的國際知名品牌所需的精密製造貨物，量身定做高防護性的物流解決方案。

美國亞利桑那州常年來穩坐美國發展最迅速的前五大州，即使在疫情蔓延影響美國經濟的情況下，仍於2021年第一季以歷史性高點3340億美元的突破性GDP成長，拿下全美第五名。此外，隨著其逐漸成為美國西南區包括航太、電子與半導體等科技製造業重鎮，鳳凰城的重要性水漲船高，不僅吸引大量人才流入，世界500強與新創公司更競逐設立總公司，享受科技重鎮在商業、稅制、人才與世界級研發實力的優勢。