老家在彰化福興鄉的31歲林姓酒店女，去年10月聯手父母和弟弟，將包養她的51歲張姓線上博弈富商哄騙南下彰化同遊，旅程中殘忍殺人棄屍，彰化地檢署今將林女一家4人，以及提供安眠藥的與協助棄屍的弟弟友人起訴並求處重刑。檢方在起訴書中曝光林女一家人誘騙及殘殺棄屍手法，手段相當兇殘。

根據起訴書，林姓酒店女與張姓包養男去年9月分手，林女於卻在10月16日12時許，以前往台中醫美諮詢及至彰化遊玩為由，誘騙張男一同至彰化位於福興鄉的住處，將事先取得的安眠藥磨成粉加入飲料給張男服用，等到張男意識不清後，再以勒斃的方式共同殺害，再將張男身上持有的5張提款卡內款項共計470萬元領出。

張男遭童軍繩勒斃後被黑色塑膠袋層層包覆綑綁，連同空心磚石塊等沉入東螺溪埔鹽段；案件在去年10月29日黑色屍袋浮出水面後曝光，引發社會嘩然、高度關注。

隨著案件偵結起訴，全案確認為預謀殺人，殘忍殺人棄屍手段只為了覬覦張男的錢財而謀財害命；如今第五名共犯也曝光，不只林女一家4口，25歲林男的23歲陳姓友人參與預謀犯案，不僅協助取得安眠藥，讓林女能摻入張男的飲料中，兩人還於去年10月15日、16日兩天一同前往東螺溪辦勘查，尋找並選定棄屍地點，同時預先將黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等，作案棄屍工具藏放該處。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，林女一家4人被押至今，全案由檢察官傅克強指揮溪湖警分局偵辦終結，林女家4人共同涉犯刑法第332條第1項之強盜殺人、同法第339條之2第1項之詐欺及同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌；林弟的友人陳男則涉犯刑法第30條、第271條第1項之幫助殺人及同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌，予以提起公訴。

葉建成說，檢察官並認被告林女僅因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，即謀畫殺害被害人並奪取其財物，林父、林母與林弟身為其至親家人，不思勸阻，反與之共謀，4人冷血殺害被害人後棄屍，再盜領被害人存款，犯罪計畫分工縝密，顯見4人強盜殺人決意甚堅，致被害人親友受有終身難癒之傷痛，惡性重大，建請法官從重量刑。