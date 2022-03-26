彰化縣和美鎮21歲林姓女子，平時在彰化市金馬路火鍋店工作，25日下午獨自騎自行車出門購物，不料在途中卻與同向行駛的聯結車擦撞，倒地後遭捲入車輪，當場慘遭輾斃，和美警方訊後將46歲李姓駕駛依過失致死為嫌移送彰化地檢署偵辦。
親友傷痛表示，林女個性乖巧、工作認真，平時都是林母負責接送前往彰化市金馬路火鍋店上班，事發當天因為林母不在家，她獨自騎單車出門要去買東西，不料竟遭遇橫禍，令人心疼不捨。
事故發生後，警方通知家屬到場，林女的爸爸和姊姊在親友陪同下趕到現場，驚見林女已倒臥路邊成為冰冷遺體，現場慘狀更讓人無法接受，當場悲痛哭號。
根據曝光的事故畫面顯示，事故發生在距離林家約1公里外的和美鎮新中路，林女騎著單車，為了閃避後方一輛全聯結車，先是騎車往右閃，接著又往左靠，竟因而不慎與全聯結車後方的拖板車擦撞，不幸慘死輪下。
親友指出，林父是平時在營建工地工作，林母是是外籍配偶，在家打零工，家境並不好，林女排行老二，十分懂事，早早就開始工作貼補家用，卻遭此橫禍，令人無限同情。
警方將李男移送法辦，也呼籲用路人，一定要與大車保持距離，以策安全。
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