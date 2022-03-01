高通總裁暨執行長Cristiano Amon強調了高通技術公司如何持續為企業PC帶來最佳體驗，並推動PC和行動的結合，以實現隨處提高生產力、連網能力和安全性的目標。

聯想宣布推出首款搭載全新高通Snapdragon 8cx Gen 3運算平台的筆記型電腦：ThinkPad X13s。這款全新ThinkPad提供企業客戶渴望的功能：強大的持續效能、5G 毫米波連網、結合先進相機和音訊技術的AI加速體驗。全都具備長達28小時的電池續航時間 1 和輕巧、高效的無風扇設計。

全新ThinkPad X13s的上蓋和底蓋採用90%的再生鎂製成，採用PCC塑料和可回收包裝，具有針對企業使用案例最佳化的領先功能，包括以更永續的設計實現隨處所需的生產力、協作和安全性。Snapdragon 8cx Gen 3正以領先的技術推動運算產品線的通路成長，而頂級的ThinkPad X13s 為此趨勢奠定了基礎。

在上個月的消費電子展上，高通宣布超過200家企業客戶正在測試或部署Windows 11 on Snapdragon筆記型電腦和二合一裝置。今天，Amon說明了與微軟、聯想和許多其他生態系領導者的策略關係，將如何協助打造由Snapdragon驅動的新一代企業級PC。高通技術公司利用其全球策略合作關係，持續引領 PC產業過渡至由Snapdragon運算平台產品組合帶來的創新和現代解決方案，此趨勢已勢不可擋。

協助業界領先的PC OEM廠商打造企業級Windows 11裝置全球OEM廠商攜手高通技術公司提供Windows 11 on Arm PC，以因應傳統x86解決方案當今混合工作環境中企業客戶面臨的挑戰。