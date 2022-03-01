大宇資(6111)今日推出首款NFT作品《RichMan Heroes》，以大宇資IP大富翁人物角色為主軸，打造完整健全的元宇宙社區。同時邀請陳零九與「YOLO Cat Club」成為策略夥伴，以雙方在各領域的經驗提供最全面的服務。正式的發售日期及相關後續消息將於官方網站及官方Discord社群公開。

大宇資開發的《大富翁》於1989年推出首款作品後，系列作品已發行八款單機角色扮演遊戲，四款線上角色扮演遊戲及二款手機遊戲，更有著華人圈中「國民遊戲」的美譽。

陳零九與團隊成立的NFT「YOLO Cat Club」自年初推出後，在市場上造成熱烈迴響，尤其是抽中最稀有特卡的粉絲還可分享藝人經紀收入的9％，而抽到特卡的粉絲可參與音樂創作並享有版稅分潤等。

《RichMan Heroes》是大宇資在元宇宙中的首款作品，每張NFT都是經過訂製化且為獨一無二的數位加密藝術品，擁有者將可享有諸多福利，除了可以獲得自由進出大宇元宇宙土地的通行證之外，更可以獲得未來大宇資其他IP的NFT空投及各項權利。