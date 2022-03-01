據TrendForce研究，受惠於2021下半年電商促銷旺季以及年末節慶需求帶動，2021年第四季智慧型手機生產總量達3.56億支，季增9.5%，成為2021年單季最大漲幅。該季主要成長動能來自蘋果新機所貢獻，然而，由於供應鏈仍存在零組件供應不足的問題，部份品牌的生產表現受到侷限，相較疫前的2019年以及2020年同期，季度生產總數都略顯衰退。

蘋果在九月新機發表後，便採取積極鋪貨以滿足市場需求的策略，成為其多半能在第四季站上市占榜首的原因。第四季蘋果生產量達8550萬支，季增66.0%，位居全球第一名，產量同時也創下蘋果歷年之最，其得勝關鍵除了是新品定價得宜以及舊款有感降價外，主要仍是受惠於承接華為旗艦系列如P series、Mate series的轉單挹注。以全年表現來看，相較於2020年近2億支的生產表現，蘋果2021年總產量達2.33億支，其增長主要反應在市場的市占由10%推升至16%。排名第二的三星第四季產量為7100萬支，季增2.9%。以全年表現來看，除了第二季受越南疫情擴大導致稼動率下滑外，其餘季度表現平穩，2021全年生產總數為2.75億支，市占排名仍領先全球。

OPPO(含Realme、OnePlus)第四季產量為4800萬支，季減5.9%，排名第三；小米(Redmi、POCO、Black Shark)產量為4550萬支，季增2.2%，位居全球第四；全球排名第五的Vivo(含iQoo)則季減11.8%至3000萬支。由於三者在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高，因此對於當前短缺零組件的掌握度，將直接影響該品牌的生產表現。再者，2021年初自華為拆分而出的Honor，歷經2021上半年的業務重整以及零組件備貨後，於下半年迅速崛起，由於該品牌以中國市場為主要銷售據點策略，對於同樣以該市場為重的OPPO、小米及Vivo等而言，直接造成衝擊。

展望2022年，在預期疫情影響將持續減緩的前提下，TrendForce預估全年智慧型手機總產量僅會小幅提升3.6%，達13.81億支。由於全球最大消費市場的大陸對智慧型手機的需求轉弱，加上其它市場成長幅度亦相對有限，整體市場增長動能將主要仰賴週期性的換機需求，以及新興國家的新增需求支撐。值得關注的是，經濟復甦對於智慧型手機市場是否帶來正向挹注，加上潛在的晶圓代工資源分配、全球通貨膨脤、能源匱乏等問題，都將持續影響該產業的整體表現，全年總產量仍有下修風險。

然而，近日俄烏開戰亦影響該地區智慧型手機的銷售表現，包含匯率、通膨、運輸等衍生問題。以2021年俄烏的智慧型手機市占排名來看，其銷售的前三大品牌包含三星、小米以及蘋果，年度合計的智慧型手機銷售約4000萬支，占全球約3%，初估該市場的戰爭不致於使2022全年手機生產數量面臨顯著修正，不過該戰事所牽涉到的全球經濟問題等，不排除進一步影響全球智慧型手機需求表現。