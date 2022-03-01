華南銀行再推台灣pay20％優惠大放送挺振興經濟。華銀1日宣布，將和得恩堂眼鏡、南仁湖攜手合作，推出台灣Pay單筆最高享20％回饋，活動期間3月1日起至5月31日止，超值優惠等同直接打八折。

華銀指出，前往得恩堂眼鏡指定門市使用「台灣Pay」掃碼支付（金融卡/帳戶）交易成功者，單筆結帳金額達1000元以上，享有20％現金回饋！每帳戶回饋上限1000元。

而南仁湖台灣Pay消費，華銀則推出不限金額一律20％回饋。華銀指出，民眾出遊踏青行經南仁湖服務區（中壢及湖口）、古坑綠隧交流驛站及美食街指定攤商，使用「台灣Pay」掃碼支付（金融卡/帳戶）支付，單筆消費不限金額均享20％現金回饋，單筆回饋上限100元，每帳戶回饋上限500元。

華銀也提醒，用台灣Pay指定銀行金融卡或帳戶扣款，還能再拿2％等值紅利點數，點點折抵現金把優惠加乘再放大，其他華銀的台灣pay合作店家還包括了日藥本舖、丁丁藥局等連鎖通路。