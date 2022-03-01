美時（1795）1日宣布，旗下兩大重磅癌症用藥Lenalidomide（Revlimid）、Gefitinib（Iressa）陸續取得菲律賓藥證，將全面力搶次上千萬美元商機，並進軍東南亞市場。

美時表示，該公司是第一個在菲律賓且是目前唯一取得Lenalidomide銷售許可的公司。根據原廠公布的資料，Revlimid在2021年全球的銷售金額為美金128億元。而Lenalidomide在菲律賓的潛在市場規模則預期可達約美金1千萬元。

總經理Petar Vazharov表示，菲律賓是東南亞國家成長最快速的市場之一，同時相當缺乏有用又可負擔的癌症藥品。預期Lenalidomide與Gefitinib可望為美時在菲律賓打下響亮的市場經營基礎。

菲律賓是東南亞國家成長最快速的市場之一，根據IQVIA的資料，菲律賓2021年度整體的藥品市場規模約達美金43億元，預估2022及2023之年成長率可達10％。美時在去年八月於菲律賓成立了100％持有的子公司，並將在今年度建構自有的經銷網絡，產品目標鎖定癌症用藥、心血管疾病、糖尿病、及中樞神經系統等高價值的困難學名藥。