俄烏開戰愈演愈烈，國人賭性堅強，反而「錢」進俄股。金管會證期局副局長蔡麗玲1日公布最新國內基金對俄曝險數字，截至2022年2月底，國人透過投信基金對俄曝險金額達268億元，占1月境內基金總規模0.54％，較1月底的198億元還新增了70億，顯示國人不但沒逃命反而亂世加碼、逢低搶進。蔡麗玲強調，投信基金共有三檔俄羅斯相關的股債平衡基金，對俄羅斯持股比重皆不高，都沒有「暫停申贖」。

蔡麗玲指出，為了精確掌握投信基金對俄烏曝險狀況，近日逐一向各家投信調查統計，截至2022年2月底，國人透過投信基金對俄曝險達268億元，占1月境內基金總規模0.54％、只有一檔投資俄股超過2成，其他都只占10％至15％，目前都沒有暫停申贖狀況，不用擔心流動性風險。

至於投信基金截至今年2月底投資烏克蘭則有32億元、占1月境內總規模0.06％。

不過，境外基金曝險俄烏明顯下降。截至今年1月底曝險俄羅斯達317億元，較去年12月的354億減少37億元，而對烏克蘭的曝險也從去年底150億元下降到今年1月的121億元，減少29億元。

蔡麗玲解釋，所謂的申贖日要從「營業日」認定，要看主要投資市場交易所有沒有交易，「營業日」不受理投資人申贖才叫「暫停申贖」，若俄羅斯市場休市、暫停交易就不是營業日，所以目前沒有暫停申贖疑慮。目前國內只有一檔投信基金投資俄羅斯比重較高，流動性有做因應，有投到俄羅斯的股債平衡基金共有三檔但比重皆不高，沒有暫停申贖疑慮，投資不必擔心流動性。

對於俄羅斯股市暫停外資交易，蔡麗玲指出，國內基金投資標的都以美元計價為主，非俄羅斯交易所禁止交易的範圍，基金持有的股票主要在美、歐交易所掛牌的ADR、GDR，不會影響流動性。

對於俄羅斯被逐出SWIFT，蔡麗玲表示，現行國內投信基金多投資國際美元債，所以都可進行交割，也可選非俄羅斯券商交易，經理人也會依市場流動性進行投組調整，確保基金有流動性，現行業者皆已啟動應變機制，風控部門會增強監控，持續觀察交易對手流動性變化。

俄羅斯主權遭降評，俄羅斯主權債已發行的部份還可交易，只是報價狀況視市場狀況，還有交易對手風控狀況而定，經理人要注意評估次級市場價格、流動性、價差，被動式基金也會適時做對應處理。

蔡麗玲指出，已請投信與經理人注意流動性、市場風險，風控部門也啟動相關機制，金管會對投信申贖狀況每日掌握，有什麼狀況會要求投信對應因應。