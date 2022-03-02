隨著俄烏戰爭逐漸加劇，烏克蘭境內各地皆陸續爆發大規模爭鬥，隨著眾多新聞畫面曝光與媒體報導，烏克蘭全國軍民在「最勇敢總統」澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）領導下正奮力對抗，於此同時，烏克蘭第一夫人歐琳娜（Olena Zelenska）近日亦發出聲明：「我不會恐慌和流淚，我會冷靜並保持自信，我的小孩正注視著我呢。我會陪在他們身邊，也會陪伴我丈夫，並和你們站在一起。」

烏克蘭第一夫人歐琳娜近日發出聲明（圖/@mariashriver）

充滿堅定與勇氣的發言立即讓歐琳娜被譽為「全球最勇敢第一夫人」，其實歐琳娜在成為第一夫人前，是建築系出身，與總統丈夫澤倫斯基便是於大學時期相識相戀，畢業後歐琳娜轉往熱愛的編劇領域發展， 與丈夫澤倫斯基合作的喜劇《人民公僕》（Servant of the People）推出後大受歡迎，也因此讓丈夫意外成為踏上了成為烏克蘭總統的道路，造就了當今全球知名「喜劇演員出身」的總統。

結婚二十年，兩人感情始終如一，歐琳娜冷靜且優雅的人格特質，翻開其個人 IG 頁面可窺知一二，不僅在私領域面面俱到，陪伴丈夫總統任內的外交公開行程亦受到各國領導人的高度評價，而在國內，更受到烏克蘭人民的全然喜愛，曾於烏克蘭版《VOGUE》雜誌封面展現第一家庭的美好面貌。

總是低調卻總是默默守護丈夫的歐琳娜於此艱難時刻，義無反顧的與丈夫選擇了堅定保家衛國的道路，第一夫人的燦爛笑容或許是對於無情戰事的無情反諷，祈禱爭端盡快落幕，世界和平，而不論結果為何，烏克蘭第一夫人的堅強倩影已經在所有人心中牢牢刻劃。