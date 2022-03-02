疫情趨緩、防疫漸鬆綁，台北凱達大飯店趁此推出更具彈性、多元的住宿專案，可住好住滿的24小時住房專案平日每房1988元起，三天兩夜每房4188元起，再贈送迎賓水果乙份、500元消費抵用券2張以及捷運暢遊一日票券。

為推廣綠色消費與綠色旅遊，台北凱達大飯店並打造綠色環保平台，自3月與「自然、純淨、環保」著稱的歐萊德推出重視環保與防疫的綠色旅遊住房專案，活動至4月30日止，平日每房1600元起，周六也加價500元。專案不使用一次性的備品與瓶裝水，加碼贈送歐萊德頂級防護保濕乾洗噴霧或乾洗凝膠，讓旅人以優惠價格體驗優質國旅。

台北凱達大飯店「百宴」自助餐廳並在3月份推出了雙人優惠，平日午餐含服務費雙人價只要1314元，平日晚餐雙人價1414元，假日午晚餐雙人價1714元，打卡分享再贈「主廚精選-心型馬卡龍」一份。不論是閨蜜、兄弟、親朋好友，只要雙人來用餐即享最低67折起的優惠。