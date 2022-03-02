在歐美各國大規模金融制裁下，普丁政府擔憂股匯持續崩盤，俄國央行宣布，周三（2日）莫斯科交易所不會恢復交易，本周俄股已連續休市三天。俄國為了穩住當地股匯市場，將從主權財富基金斥資100億美元救市，如同2008年金融海嘯時狂砸70億美元的護盤做法。

俄烏戰火延燒，西方國家對俄羅斯祭出空前經濟、金融制裁，包括將俄踢出SWIFT、對俄央行部署外匯進行限制等，這些措施加速俄國股匯迅速暴跌，銀行龍頭Sberbank在美國掛牌價ADR狂瀉逾7成，歐洲央行警告，Sberbank歐洲子公司正面臨破產倒閉。

1日俄國盧布重貶3.9%、報1美元兌105盧布，一度貶至1美元兌117盧布為盤中新低，而今年初，1美元兌換75盧布。2日（周三）在俄國宣布救市後，盧布止跌反彈，盤中一度升值逾9%，最高來到1美元兌95盧布，至台灣時間下午周三下午16時03分，原本大幅升值的盧布壓回至平盤附近，1美元兌換104.8盧布（或升值0.23%）。

路透報導，知情人士透露，俄國政府下令主權財富基金砸100億美元，為狂瀉不止的俄股護盤，重振市場信心。2008年全球金融風暴時，俄國也曾狂撒70億美元救市。

周二（1日）俄國在海外掛牌企業股價仍遭市場血腥屠殺，一旦俄股恢復交易，股價也難止血。俄國央行宣布周三（2日）莫斯科交易所不會恢復交易，本周俄股已連續休市三天。

為反擊西方癱瘓性制裁而逃離的外資，俄羅斯2日宣布，將對急於賣出俄國資產的外國人祭出暫時性限制措施；周一則禁止交易商為外國客戶掛單賣出有價證券，直到命令解除為止。普丁也簽署一項行政命令，不准俄羅斯人攜帶超過1萬美元的外幣離境。