股市屢創新高讓各種假投資、真詐騙橫行，在台灣經營多年、身為台灣手機通路銷售數據調查權威的德國最大市調機構GfK，也被冒名。GfK呼籲民眾勿受騙，並強調其服務與金融交易、外匯訂單、投資教學等活動完全無關。

GfK引用警政署統計資料表示，2021年全台詐欺案總案件數高達2萬4000件，創近年新高，其中，「假投資」詐欺案件的數量與損失金額的成長幅度最高，詐欺方式多是透過社群網站、即時通訊軟體進行主動搭訕，以話術或加入群組等方式勸誘被害人投資，而GfK也遭到不肖人士假借GfK商標與名義散播與投資相關的不實訊息。

GfK表示，從未透過網路、社群、通訊媒體等管道散佈將提供股匯市操作、招募分析人員、提供訓練課程等訊息，是不肖人士假借GfK商標與名義散播不實訊息，GfK事前不知悉、沒有同意，也沒有參與其進行的任何發言、教學與活動，呼籲民眾謹慎查證、勿受騙，以及轉載傳播不實內容。針對前述不法行為，GfK已委任律師處理後續事宜，並將追究行為人的民事與刑事法律責任。

GfK表示在全球50多國提供的服務，包括GfK從企業的角度出發以AI驅動的SaaS分析工具解決方案，GfK透過零售商與經銷商取得POS系統追蹤客戶商品的市場佔比，GfK針對消費者態度、行為、動機、想法與需求進行分組等。