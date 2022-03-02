桃園市吳姓婦女長期有精神情緒不佳問題，持續在醫院就醫，白姓丈夫在2018年出現失智症狀，2019年因為手術腦部缺氧，出現混亂、無法辨識家人，並有暴力行為，但反而又更依賴妻子照顧，吳受不了悶死丈夫，法院依殺人判1年6月，緩刑3年。

吳姓婦女長期有精神情緒不佳問題，持續在醫院就醫。丈夫2018年起出現失智傾向，2019年3月，更因手術時腦部缺氧，出現混亂、無法辨識家人，對妻子有暴力行為，反而更加依賴、需妻子照顧陪伴。而吳婦因為這樣，2019年3月起病情復發。

白姓丈夫同年5月因洗腎入住護理之家，仍須妻子照顧，6月4日妻子因為症狀影響，辨識而行為能力顯著下降，在病房內以枕頭蓋住白的頭臉並悶住口鼻，妻子並留在現場，坦承殺人。

法院審理時，考量吳婦自首，加上精神狀態影響辨識而行為能力顯著下降、也符合刑法第59條「情堪憫恕」規定。子女也求情，不希望媽媽入監。法院認為，被害人子女因人倫悲劇，承受父親死別之苦，難以承受母親必須入監執行此生離之悲。檢方也在起訴書中提到，不宜再以嚴刑懲罰母親，因此從輕量刑，可上訴。