「惡龍」張錫銘，遭判無期徒刑定讞，2007年在台南監獄服刑，獄中表現良好，他從2017年2月申請假釋，5年來假釋申請均遭駁回。圖為2018年母親節前夕，張錫銘妻小到南監懇親。（資料照）

曾犯下多起擄人勒贖重案的「惡龍」張錫銘，遭判無期徒刑定讞，2007年在台南監獄服刑，獄中表現良好，他從2017年2月申請假釋，5年來假釋申請均遭駁回，今年2月間，他因不服法務部不予許可假釋處分，向台南地院提起行政訴訟，然因未繳裁判費1000元，法官要求他於裁定送達後14日內補繳。

張錫銘5年來積極申請假釋，台南地院指出，依監獄行刑法適用簡易訴訟程序事件，徵收裁判費2000元，且適用行政訴訟法簡易訴訟程序規定，裁判費用減徵2分之1，因此，張錫銘依規定需繳交裁判費1000元，由於他沒繳，所以要求補繳。

由於張錫銘未依規定繳第一審裁判費1000元，院方裁定他於裁定書送達後14日內補正，如逾期未補正或補正未完全，即駁回訴訟。台南地院指出，張錫銘應是不知悉要繳交裁判費，如逾期沒有補繳，即駁回訴訟，相信他能在期限內完成補繳。

台南監獄指出，張錫銘5年來前後申請多次假釋，最近一次是今年2月，但仍遭到駁回，張錫銘為此向司改會申請協助。