電池模組廠西勝國際（3625）公告2月份合併營收1.37億元、月減28.1％、年減10.68％，因為適逢農曆年與二二八假期，工作天減少5天，造成營收下滑。但依出貨類型分析，2月非IT類出貨占比仍穩定。

西勝預計假期過後，IT業務與非IT業務會持續拉貨，逐月成長，帶動整體營收與毛利率提升。