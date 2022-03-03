西勝國際2月營收月減28.1％ 09:392022/03/03 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組廠西勝國際（3625）公告2月份合併營收1.37億元、月減28.1％、年減10.68％，因為適逢農曆年與二二八假期，工作天減少5天，造成營收下滑。但依出貨類型分析，2月非IT類出貨占比仍穩定。 西勝預計假期過後，IT業務與非IT業務會持續拉貨，逐月成長，帶動整體營收與毛利率提升。 上櫃公司1月營收穩健成長、年增10.20％ 《其他股》東協消費力仍疲軟 泰昇-KY1月營收年減25％ #西勝 #西勝國際 #假期 #月營收 #電池模組廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 可成上月營收達28.36億 月增7.5％ 04:102022/02/15 證券．權證 《汽車股》東陽1月每股稅前賺0.2元 今年獲利有感回升 09:092022/02/21 財經 《電子通路》展碁元月營收同期高 疫情變數審慎看 12:162022/02/16 財經 LED車燈模組出貨暢旺 麗清1月營收5.6億元 09:212022/02/15 財經 228連假國道匝道管制 用路人多加注意 13:012022/02/22 生活 和平紀念日連假 易壅塞路段曝光 13:462022/02/25 生活 德微2月合併營收1.57億元 創同期新高 19:022022/03/02 財經 賞櫻季將開跑 跟著福容去旅行 04:102022/02/20 產業．科技 證交所：密切注意俄烏緊張情勢對股市衝擊 16:502022/02/15 財經 台北寒舍艾美「饗樂假期」 享海陸餐送精品香水 15:112022/02/25 生活 宏捷科營運Q2回穩 下半年優於上半年 19:192022/03/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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