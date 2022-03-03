電池模組廠西勝國際（3625）公告2月份合併營收1.37億元、月減28.1％、年減10.68％，因為適逢農曆年與二二八假期，工作天減少5天，造成營收下滑。但依出貨類型分析，2月非IT類出貨占比仍穩定。

西勝預計假期過後，IT業務與非IT業務會持續拉貨，逐月成長，帶動整體營收與毛利率提升。

上櫃公司1月營收穩健成長、年增10.20％
《其他股》東協消費力仍疲軟 泰昇-KY1月營收年減25％
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