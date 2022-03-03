全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台大停電！今天上午9點7分高雄、屏東、台南、台北等全台各地大停電，PTT瞬間炸出3頁以上的停電文，從北到南都傳出停電災情，讓網友們直呼太扯，「不是說不缺電」、「超扯，現在才三月欸」。

有網友目擊，高雄捷運美麗島站突然沒電，一片黑。(翻攝自PTT)

今早9點17分全台多地大停電，就連南科、竹北、五股等工業區也停電、跳電，PTT瞬間洗出3頁都是停電文，讓網友好奇是全台都停電了嗎，怎麼突然那麼多停電文，「缺電的台灣，怎麼會這樣，不敢相信！這是什麼情況？」，網友也傻眼 「好扯，全停電」、「好幾頁，我以為大家開玩笑的」、「股市嚇到大爆崩」、「才3月就在停電，我的天」、「歷史留名，全台大停電 」、「人家打仗都還有電」。

有網友目擊，高雄捷運美麗島站突然沒電，一片黑。(翻攝自PTT)

屏東縣長潘孟安緊急在臉書發文，縣府團隊正密切關注，同步聯繫台電了解最新情形，請大家勿搭乘電梯，但已經來不及了，許多屏東民眾在底下留言求救，「我現在還在電梯裡」、「卡在屏東市區銀行」、「坐火車的+1遲到囉！」、「已經在電梯的怎麼辦」、「救命」、「安安縣長電力公司都一直打不進去這樣怎麼辦」。

據指出，受到興達電廠供電不穩影響，台南高雄目前全區停電。

全台大停電，屏東縣長潘孟安第一時間就在臉書發文。(翻攝自 潘孟安臉書)

今早9點17分全台大停電，PTT瞬間炸出各地停電災情。(翻攝自PTT)

今早9點17分全台大停電，PTT瞬間炸出各地停電災情。(翻攝自PTT)