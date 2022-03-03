台北市傳出電梯受困案，消防局即刻救援。（黃婉婷攝）
台北市傳出電梯受困案，消防局即刻救援。（黃婉婷攝）

今天上午全台大停電，9時左右，全台各地都有民眾回報無預警停電災情，範圍包含雙北、苗栗、台中、台南、高雄等地。台北市消防局表示，截至上午10時，共計處理電梯受困案共37件，陸續脫困。

台電指出，因興達電廠設備故障，造成南部系統解聯；目前台南、高雄地區全區停電，中北部則是輪流停電。

台南越籍女大生假留學真賣淫 「收費2700元」已接60客
車界台積電！和泰汽車擴大徵才 前進全台六校
#全台大停電 #停電 #災情 #停電 #全台大停電