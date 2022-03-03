全台大停電 台北市37件電梯受困案 10:132022/03/03 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市傳出電梯受困案，消防局即刻救援。（黃婉婷攝） 今天上午全台大停電，9時左右，全台各地都有民眾回報無預警停電災情，範圍包含雙北、苗栗、台中、台南、高雄等地。台北市消防局表示，截至上午10時，共計處理電梯受困案共37件，陸續脫困。 台電指出，因興達電廠設備故障，造成南部系統解聯；目前台南、高雄地區全區停電，中北部則是輪流停電。 台南越籍女大生假留學真賣淫 「收費2700元」已接60客 車界台積電！和泰汽車擴大徵才 前進全台六校 #全台大停電 #停電 #災情 #停電 #全台大停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠通電收傑出店長 獲小英接見 04:102022/03/01 投資理財 配發率八成 亞電 將發放股息1.4元 04:102022/03/01 證券．權證 台南市府：市府建築物開放空間全天開放 09:282022/03/01 區域情報-台南 三月新募基金 TIME主題崛起 04:102022/03/01 投資理財 台南三井 MITSUI OUTLET PARK 開幕 10:312022/03/01 區域情報-台南 鋼鐵人領漲 台股早盤漲幅逾130點 09:272022/03/01 財經 獨／黃子佼8年長壽節目停播 自覺陷入兩難「越做越心虛」 07:252022/03/01 娛樂 連假湧人潮 北港朝天宮訪客近30萬 04:102022/03/01 地方新聞 台積電加入對俄羅斯制裁 王美花回應了 10:422022/03/01 政治 台南、高雄2月買賣移轉棟數 雙創1年新低點 10:022022/03/01 財經 台積電落腳後勁 民間催生全台首座智慧港 14:502022/03/01 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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