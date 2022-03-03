全台無預警停電 長科高雄廠先行疏散產線員工 10:562022/03/03 工商 蘇嘉維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （長科高雄廠區產線人員進行排隊清點中，現場秩序良好。圖／業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄楠梓科技產業園區於今（3）日早上9點20分左右發生無預警停電，長科*（6548）高雄廠區已採取應變措施，先行疏散產線員工，進行清點，確保人員安全，並以發電機支應緊急用電。須待復電後，產線是否受到影響方能明朗。 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 全台無預警大停電 這公司老闆超佛！令全員工放有薪假1天 #全台 #產線 #長科 #無預警 #停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電嚇爆 這檔不斷電概念股噴至漲停 10:162022/03/03 財經 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 政治 全台大停電行政院道歉 蘇貞昌指示經濟部儘速釐清肇因 11:292022/03/03 政治 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 11:202022/03/03 財經 全台大停電 台東傳2人受困電梯 09:592022/03/03 社會 全台大停電 總統府道歉 10:242022/03/03 政治 全台大停電 蔡英文臉書被灌爆 10:162022/03/03 政治 全台大停電！高雄民眾受困電梯 網崩潰「重演815夢魘」 09:352022/03/03 社會 全台大停電 羅智強曝「紅綠燈都不亮」 釣出大票網友哀號：愛不夠 09:412022/03/03 政治 全台又大停電！學者曝「能源轉型的代價」大停電將不斷上演 10:302022/03/03 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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