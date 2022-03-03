高雄楠梓科技產業園區於今（3）日早上9點20分左右發生無預警停電，長科*（6548）高雄廠區已採取應變措施，先行疏散產線員工，進行清點，確保人員安全，並以發電機支應緊急用電。須待復電後，產線是否受到影響方能明朗。

台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電
全台無預警大停電 這公司老闆超佛！令全員工放有薪假1天
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