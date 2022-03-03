黃姓男子去年前因不滿女友要求分手，他闖進對方住處持刀脅迫性行為，她逃出住處仍在樓梯間被黃男抓住後性侵，最高法院駁回他的上訴、維持原審判決，認定黃男實應非難，但考量他坦承犯罪，依攜帶凶器侵入住宅強制性交罪判處有期徒刑7年4月定讞。

判決指出，黃男在2019年5月間，於線上遊戲結識被害女子而交往，去年她因黃男情緒不穩定而提出分手，黃在2021年3月2日上午7點，侵入她位於苗栗縣苑裡鎮透天住處2樓房間，她驚醒後欲向弟弟呼救，黃男見狀持刀抵住她喉頭，使她不敢呼救。

黃男等到被害人弟弟出門後，要求與被害人性交，她虛以委蛇並乘機往1樓逃去，但仍於樓梯間遭黃男抓住，黃以身材優勢壓制她並加以性侵，黃男得逞後離去，被害人隨後報警處理。

苗栗地方法院一審及台中高分院二審都認定，黃男以強暴之方法對被害人強制性交，其行為已造成她難以抹滅之心理創傷，實應非難，考量他犯後終能坦承犯行、態度尚可，但被害人表明不願原諒、和解之情形，將黃男判刑7年4月。

黃男提上訴，辯稱與被害人曾是男女朋友，他一時糊塗而犯本案，已知錯並深感羞愧、悔悟，原判決量刑過重，最高法院認為，他憑持己見對原審量刑職權之適法行使，任意爭執，不符合法定之第三審上訴要件，判決駁回確定。