新北市新店中正、三峽隆恩埔國宅長年來提供地方原住民承租，近期約有118戶原民住戶被告知租約不再續約，須在8月前搬離，引起反彈。（宋雨蓁提供）

新北市新店中正、三峽隆恩埔國宅長年來提供地方原住民承租，近期約有118戶原民住戶被告知租約不再續約，須在8月前搬離，引起反彈。市議員宋雨蓁表示，第一批搬遷入住的族人當年配合政府搬出違建聚落，如今已居住20年以上卻突然被要求遷移，呼籲市府拿出完整配套。原民局表示，2016年原住民出租住宅管理要點就已設定承租期限，目前仍有190戶居民待承租，本月會再舉行4場次以上說明會，與地方溝通。

台北縣政府1988年推動新店溪畔「萊因」計畫，推動拆遷溪園路部落、溪洲部落、小碧潭部落等河岸處違建原住民，中央及地方政府也出資購買中正國宅土地，安置溪流河畔阿美族人，而鶯歌部落及北二高部落等原住民族，原民局當年也安排入住隆恩埔國宅，而現在約有205戶住在2處國宅內。

「族人搬入國宅後，根本未被通知續租會終止！」宋雨蓁說，當初堅持住在三鶯部落、溪洲部落的族人都已就地合法，同意搬遷到國宅的族人卻被趕出來，原民局根本是在挑撥族人感情，雖然當年承租合約有註明期限，但是並未載明不得連續承租，市府應保障第一批族人居住的相關權益。

宋雨蓁表示，由於當初許多族人都有延遲繳納租金的狀況，原民局2016年增設條款，全面掌握審查續住資格的權力，但族人反映更改條文後，市府並無逐條告知權利義務，也沒有讓族人預先審閱契約內容，2處國宅設立初衷本來就是為了安置族人，市府不應以社宅法作解釋。

原民局回應，設立國宅目的就是要幫助民眾脫貧，當初合約內容就已明訂非河濱住戶、河濱住戶分別僅能承租6年、12年，且每2年合約到期時，市府續租簽約當下有與族人說明，由於目前仍有相當多候租戶，市府希望可以提供幫助給更需要的族人。

針對即將搬遷的118戶住戶，原民局表示，將會逐戶檢視經濟狀況做評估，並用專案處理，若是族人有需求會提供申請租金補貼，另外目前也盤點三峽3處、新店19處的包租代管，協助族人媒合住處，近期將舉辦溝通說明會，將詳細辦法告知族人。