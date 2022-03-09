新北泰山昨（8日）晚間，發生一起疑似毒品交易引發凶殺案。1名44歲楊姓子，與7名友人相約在新北市泰山區新北大道七段民宅談判，雙方發生口角，其中1人拿刀刺傷楊男後，眾人便一哄而散，警方獲報後抵達現場，發現楊男左頸大量出血，已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，已逮捕行兇主嫌及另外4名嫌犯帶回，其餘2人還在逃。
警方表示，楊男疑似有毒品與債務糾紛，談判時遭人用刀刺進左頸，一刀斃命，調閱監視器後，目前已鎖定2台逃逸車輛，逮捕5人，其餘2人追捕中，詳細案發經過，是否涉毒與債務糾紛，待進一步調查釐清。
新北泰山昨（8日）晚間，發生一起疑似毒品交易引發凶殺案。1名44歲楊姓子，與7名友人相約在新北市泰山區新北大道七段民宅談判，雙方發生口角，其中1人拿刀刺傷楊男後，眾人便一哄而散，警方獲報後抵達現場，發現楊男左頸大量出血，已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，已逮捕行兇主嫌及另外4名嫌犯帶回，其餘2人還在逃。
警方表示，楊男疑似有毒品與債務糾紛，談判時遭人用刀刺進左頸，一刀斃命，調閱監視器後，目前已鎖定2台逃逸車輛，逮捕5人，其餘2人追捕中，詳細案發經過，是否涉毒與債務糾紛，待進一步調查釐清。
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