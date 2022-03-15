金曲台語歌后詹雅雯，罹患帕金森氏症導致左腦中度萎縮，但熱愛舞台的她，不畏病情在去年耶誕節登上台北小巨蛋舉辦演唱會，常在臉書與網友分享日常的她，近日開直播時透露信用卡遭盜刷3年，直到去年底才察覺此事，但更驚訝的是盜刷者被逮捕後講的一句話，讓所有人聽了相當傻眼。

詹雅雯開直播透露去年12月底，手機跳出銀行多筆刷卡費用通知，原本以為只是詐騙訊息，後來覺得不安心便打電話詢問客服人員，這才確定持有的信用卡刷了3290元，經過一陣詢問後，才驚覺曾將信用卡正反面拍下來提供給旅行社、助理等人，才讓有心人士不用自己允許下，就可以盜刷信用卡，更懊惱表示沒有這方面的常識，而在確認被盜刷之後，客服人員也緊急將她卡停掉。

經過警方及銀行調查，從2018年底就開始遭到盜刷，直到2021年底才發現，盜刷者身分是巴拉圭義診團的人，至於信用卡何時遭偷拍，她回想後仍毫無印象，加上盜刷金額從未超過3千元，因此銀行從未發簡訊通知，才讓詹雅雯未發現此事，而這名嫌犯被逮捕後，竟表示：「如果詹小姐不希望我刷這筆款項的話，她應該會告訴我呀」，讓警方聽了相當傻眼。

詹雅雯藉此慘痛經歷為例，表示相當懊惱自己太過於相信別人，但也向所有人呼籲仍然可以相信人性本善，但千萬要懂得保護自己，也提醒所有人要有對帳單的習慣，也千萬不要隨意將信用借出或拍照給別人。