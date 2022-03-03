大陸外交部發言人汪文斌。（圖／新華社）

大陸外交部發言人汪文斌3日主持例行記者會時表示，目前已有超過3000名在烏克蘭的中國公民安全轉移到周邊國家，中方感謝有關國家為中國公民入境短暫停留提供便利。

此前大陸媒體報導，中國在烏克蘭約有6000人。這代表超過一半的中國公民已經完成撤離。

汪文斌表示，大陸外交部正會同駐烏克蘭使領館評估形勢，考慮各種因素和可能性，研究制定保障在烏中國公民安全撤離的可行方案。