逾半公民已撤離烏克蘭 陸外交部：轉移至周邊國家 16:212022/03/03 旺報 陳冠宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人汪文斌3日主持例行記者會時表示，目前已有超過3000名在烏克蘭的中國公民安全轉移到周邊國家。圖為一些烏克蘭民眾從帕蘭卡口岸進入摩爾多瓦。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸外交部發言人汪文斌。（圖／新華社） 大陸外交部發言人汪文斌3日主持例行記者會時表示，目前已有超過3000名在烏克蘭的中國公民安全轉移到周邊國家，中方感謝有關國家為中國公民入境短暫停留提供便利。 此前大陸媒體報導，中國在烏克蘭約有6000人。這代表超過一半的中國公民已經完成撤離。 汪文斌表示，大陸外交部正會同駐烏克蘭使領館評估形勢，考慮各種因素和可能性，研究制定保障在烏中國公民安全撤離的可行方案。 銀保監會主席：中國不會參加對俄金融制裁 2百平民死 烏總統為國民自豪：我們英勇抵擋入侵 #烏克蘭 #中國 #撤離 #大陸 #公民 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外交部續撤僑 9人仍滯留烏國 04:102022/03/03 政治要聞 陸駐烏使館：請關注報導稱基輔等地建立平民安全撤離通道 09:182022/03/03 兩岸 聯大緊急特別會議 大陸代表籲：通過對話協商尋求全面解決烏克蘭問題 08:472022/03/03 兩岸 陸網友買爆俄羅斯國家館商品 店方致謝呼籲理性購物 11:312022/03/03 兩岸 民進黨團宣布捐款烏克蘭1百萬 賑濟烏專戶啟動線上捐款 12:182022/03/03 政治 斡旋俄國停火機率低 專家：中國影響力沒那麼大 14:072022/03/03 國際 大陸擬撤僑至摩爾多瓦 1公民遇槍擊 04:102022/03/03 話題觀察 美控俄封鎖獨立新聞社媒 不讓民眾知烏克蘭現況 13:232022/03/03 國際 亞裔遭攻擊 中駐美大使館籲公民注意安全 04:102022/03/03 話題觀察 700萬烏克蘭人恐沒家 趙少康要蔡政府「別再騙了」快做這件事 08:072022/03/03 政治 大陸全國政協會議明開幕 今下午舉行會前記者會 10:522022/03/03 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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