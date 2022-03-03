櫃買市場3日運作正常 未受全台電力異常影響 17:002022/03/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，111年3月3日上午全台多處發生電力異常，櫃買市場電腦系統均未受影響正常運作。櫃買中心與證券商之間連線亦屬正常，當日應屆交割款券均已正常完成交割事宜，投資人無須擔心。 另受影響證券商均已緊急啟動備援電力系統或採轉單至其他分支機構下單作為因應，櫃買市場皆正常運作。 《證交所》開盤後遇跳電 證交所：交易連線無礙 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 #全台 #系統 #櫃買 #正常 #運作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 新竹區11所變電所受影響 10萬餘戶停電 10:492022/03/03 生活 全台大停電 中警疏導不打結 科技執法不斷電 11:562022/03/03 社會 全台大停電 王美花曝「聽說碰了一聲」：500萬戶受影響 11:042022/03/03 政治 《光電股》停電波及 群創、彩晶產能影響評估中 13:242022/03/03 財經 全台大停電衝擊 高雄石化產業鏈損失恐逾10億 15:072022/03/03 財經 興達「開關廠設備故障」全台大停電 副廠長揭「爆炸聲」真相 13:312022/03/03 生活 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 全台大跳電！沈榮津、王美花院會急離席 政院稍晚對外說明 10:492022/03/03 政治 全台大停電 消防署統計電梯受困案多 11:062022/03/03 社會 303全台大停電 雙北138萬停電戶午前已全數復電 12:292022/03/03 財經 統一超推電動車充電服務 本月要開3據點 16:402022/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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