全球暖化日趨嚴重，玉山金控連續第4年於植樹月，攜手林務局推動「一生一樹，玉山植樹」計畫，每年完成1萬棵台灣原生樹苗栽植撫育工作，4年來已種下4萬棵樹苗，造林面積達26.13公頃，估計每年可吸附900公噸的二氧化碳，約相當於1.8座大安森林公園的減碳量，有助減緩溫室效應及維護生物多樣性，共創臺灣生態永續發展。

玉山法人金融事業總處執行長林隆政表示，為降低氣候變遷對環境的衝擊，於3日號召玉山志工共襄盛舉，在基隆市中正區國有林地親手種下台灣赤楠、鐵冬青及紅淡比等原生種樹苗，透過挖植穴、種植、覆土、澆水等植樹過程，期望喚起大家對土地的關懷，共同為減緩氣候變遷盡一份心力。此外，為減少紙張使用，玉山也積極推廣無紙化服務，也鼓勵顧客線上辦理，共同響應減碳行動。

林務局羅東林區管理處處長蕭崇仁表示，近年來透過民間參與的力量，營造多樣性豐富的森林生態環境，提高森林的公眾效益，此次由玉山金控於基隆市2805號保安林造林計畫的行動，讓民眾了解植樹造林的國土保安功能，也激發民間團體、企業共同積極參與認養造林行動的多元夥伴關係。玉山金控「一生一樹，玉山植樹」造林計畫，今年認養位於基隆市中正區、新北市石碇區、宜蘭縣和平事業區的國有林地及及新北市石門區的海岸林，面積合計6.28公頃，將完成1萬棵台灣原生樹苗的栽植撫育工作。

玉山金控及玉山銀行長期致力於ESG永續發展，積極投入環境與生態保育，包括支持台灣黑熊、蝴蝶、海龜、北極熊等瀕危物種保育，並響應「Earth Hour地球一小時」、「世界清潔日」等國際倡議，此外，也將ESG精神結合金融本業，持續發行綠色債券、碳中和信用卡、綠建築貸款等永續金融商品，以實際行動落實環境保護，用心守護美麗的台灣。